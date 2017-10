Den Haag scoort laag op veiligheid en geluk

DEN HAAG - Den Haag, Rotterdam en Amsterdam kennen de laagste zogenoemde brede welvaart van Nederland. Dit komt met name door de lage woontevredenheid en grotere onveiligheid. Dat staat in een rapport van de Rabobank en Universiteit Utrecht.

Noord-Drenthe en het Gooi zijn de meest welvarende regio's. Voor het onderzoek is gekeken naar meerdere factoren die het welzijn bepalen, zoals baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, veiligheid en geluk.De welvaart in Nederland, zoals Rabobank en de Universiteit Utrecht die meten, blijft achter bij de landelijke economische groei. Dit is voornamelijk te wijten aan de toegenomen flexibilisering van de arbeidsmarkt. Het aantal mensen met een flexibele arbeidsrelatie is sterk opgelopen. Dat beïnvloedt het welzijn van mensen negatief, omdat het leidt tot meer onzekerheid.