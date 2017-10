'Schaf de zomertijd af', vindt neuroloog Slaapcentrum

DEN HAAG - De Haagse neurologe Lyne Rijsman pleit voor het afschaffen van de zomertijd. 'We hebben er veel last van: hogere ongevallencijfers en kortere slaap, wat ongezond is', zegt de neurloge van het Slaapcentrum van Haaglanden Medisch Centrum (HMC).

De klok gaat dit weekend weer een uur achteruit. Voor veel mensen lekker: de nacht duurt een uurtje langer. Maar vooral voor kortslapers en ochtendmensen is het lastig, zegt Rijsman. 'Als je met de zomertijd om 6.00 uur wakker wordt, is dat in de wintertijd 5.00 uur en dan lig je een uur wakker. Dan ben je in de avond eerder moe.'Het uurtje korter slaap in de zomer heeft gevolgen voor de gezondheid. 'Tekort slapen geeft een verhoogd risico op hart- en vaatziekten', weet Rijsman. De maandag na de zomertijd zijn er meer hartinfarcten dan op andere dagen.'De zomertijd mag wat haar betreft dan ook worden afgeschaft. 'Het is ooit bedoeld als energiebesparing. Maar het blijkt dat het niet die besparing geeft en we hebben er veel last van. De zin is er niet en de lasten zijn er wel, dus wat is dan het nut van zo'n maatregel?'De wintertijd heeft meer gevolgen. Het verkeer moet volgende week rekening houden met drukkere avondspitsen en langere files, meldt de VerkeersInformatieDienst (VID). Als de klok is verzet, wordt het ongeveer donker tijdens het drukste moment van de avondspits. 'Het aantal aanrijdingen schiet dan omhoog. Automobilisten moeten duidelijk wennen', zegt de VID.De discussie de zomertijd laaide afgelopen week weer op. Zo is er een petitie gestart om volgend jaar de zomertijd af te schaffen. Deze is inmiddels meer dan 40.000 keer ondertekend.