DEN HAAG - Op de A12 bij knooppunt Prins Clausplein is vrijdagochtend een kettingbotsing geweest. Hierdoor is één rijstrook dicht richting Den Haag, meldt de ANWB.

Acht auto's botsten op elkaar. Het is niet bekend of er iemand gewond is geraakt.De ANWB adviseert om te rijden via Alphen aan den Rijn over de N11 en A4.