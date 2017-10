Nieuwe minister Bruno Bruins: 'Ik blijf naar ADO gaan'

Foto ANP

DEN HAAG - Het was een 'bijzondere dag'. Dat zei de kersverse minister voor Medische Zorg en Sport Bruno Bruins vrijdag op Radio West. Samen met de andere ministers en staatssecretarissen van Rutte III is hij donderdag beëdigd door de koning. Daarna was de kennismaking met de media.

In het verleden was Bruins onder meer staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, wethouder in Den Haag en waarnemend burgemeester in Leidschendam-Voorburg. De afgelopen jaren was hij voorzitter van de raad van bestuur van het UWV. En omdat Bruins als staatssecretaris verantwoordelijk is voor de sport kon hij het niet nalaten om te zeggen dat hij nog gewoon naar de wedstrijden van ADO Den Haag kan gaan.



De dag was volgens Bruno Bruins helemaal van stap tot stap voorbereid. Hij vertelde nog dat ze na de beëdiging en de presentatie een half uur de tijd hadden om zich om te kleden van rokkostuum naar gewoon kostuum. Er zijn volgens hem meerdere kleedkamers op Paleis Noordeinde.



Kennsmaking



Bruins is blij dat zijn werkplek van Amsterdam naar Den Haag verhuist. Hij is dan sneller thuis bij zijn gezin. De komende tijd wil de kersverse minister besteden aan kennismaking met zijn ambtenaren en met vertegenwoordigers van instanties en organisaties.