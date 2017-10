'Ik had liever tegen Ajax willen spelen'

VVSB (Foto: OrangePictures)

NOORDWIJKERHOUT - Voorzitter Arjan Broekhof van voetbalclub VVSB uit Noordwijkerhout had liever gehad dat zijn club in het KNVB-bekertoernooi tegen Ajax had gespeeld. Bij de laatste vier balletjes bij de loting zat ook Ajax. Maar Broekhof is ook tevreden met Roda JC.