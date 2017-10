Coordinator voor ballenjongens/meisjes gezocht

KATWIJK - Elke thuiswedstrijd van het 1e elftal van voetbalvereniging Katwijk zijn er ballenjongens en meisjes nodig. Daar zijn altijd minimaal 8 kinderen nodig en die moeten natuurlijk worden gezocht door een coordinator. En die coordinator wordt nu gezocht. Snap je het nog? Jos Heijne, vicevoorzitter en jeugdvoorzitter voetbalvereniging Katwijk, wel. Hij schakelde SuperDebby in.

Geschreven door Redactie SuperDebby

De huidige coördinatoren hebben aangegeven dat dit door al hun andere vrijwilligerswerkzaamheden niet goed meer lukt. 'Ze hebben hierdoor aangegeven hun stokje over te willen dragen. VV Katwijk is dus op zoek naar twee mensen die het leuk vinden om de organisatie van de ballenjongens en meisjes op zich te nemen', zegt Jos.



Hieronder een opsomming van de werkzaamheden:

•Het aanstellen van minimaal 8 ballenjongens / meisjes

•Het verzamelen van materialen zoals ballen, stoelen, etc.

•Het klaar leggen van kleding voor de ballenjongens / meisjes

•De ballenjongens / meisjes voorzien van eten & drinken

•Instructies geven aan ballenjongens / meisjes



Heb je interesse? laat het weten en mail naar superdebby@omroepwest.nl