Moordzaak Miriam Sharon na bijna 30 jaar voor rechter

DEN HAAG - Zo'n 27 jaar na dato behandelt de rechter maandag de moord op Miriam Sharon in Den Haag. De vrouw werd in 1990 op gruwelijke wijze thuis vermoord, terwijl haar dochtertje lag te slapen.

De techniek is enorm verbeterd Leo Simais, coördinator coldcaseteam

Op 8 oktober 1990 werd de Israëlische Sharon dood gevonden in haar huis aan de Regentesselaan. Ze was toen 36 jaar oud en had twee kinderen. De moordenaar had haar met messteken in haar nek om het leven gebracht.Decennialang stond de politie voor een raadsel, tot in de zomer van 2016 alsnog een verdachte werd opgepakt . Deze man, Daniel E. was kort na de moord al in beeld maar werd weer vrijgelaten.Hij kon na een DNA-match alsnog worden opgepakt, nadat het coldcaseteam in Den Haag het onderzoek had heropend.Het DNA van E. was aangetroffen op een peuk en een schaartje dat de politie in 1990 in het huis van Miriam had gevonden. 'De techniek is enorm verbeterd. Zaken van dertig jaar geleden lijken qua technische verschillen wel een eeuw oud', aldus Leo Simais coördinator van het coldcasteam.Voor coördinator Leo Simais en zijn coldcaseteam zit de taak er nu op. 'Uiteraard' is hij bij de rechtszaak aanwezig, maar: 'Voor ons is een zaak "opgelost" als er duidelijkheid is voor de nabestaanden. Dus als de zaak voor de rechter komt.'Simais noemt het belangrijk nabestaanden te laten weten dat de zaak niet is vergeten. 'Iedereen is altijd blij als we vertellen dat we aan de zaak werken. Iedereen wacht op die ene doorbraak.'Met de vorming van de Nationale Politie in 2013 kreeg iedere politie-eenheid een coldcaseteam. 'We zijn in Den Haag gaan inventariseren hoeveel onopgeloste zware zaken hier speelden', zegt Simais. Het gaat om 150 levens- en zedendelicten sinds 1988, zaken waar meer dan twaalf jaar gevangenisstraf op staat.Betrokkenen en getuigen worden regelmatig opnieuw gehoord, voor zover mogelijk. 'Na jaren zijn mensen wellicht bereid dingen te vertellen die ze eerder verzwegen. Misschien was een getuige eerder gelukkig getrouwd met iemand die we destijds verdachten en gaf ze hem een vals alibi. Als deze twee nu in een vechtscheiding verzeild zijn geraakt, kan die verklaring wel eens heel anders worden.'