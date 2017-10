Levenseindekliniek kan vraag niet aan

DEN HAAG - Met advertenties in vakbladen en informatiestands op beurzen en congressen wil de Levenseindekliniek tientallen artsen en psychologen werven. De Haagse kliniek kan het toenemend aantal aanvragen om euthanasie niet aan. Er werken nu 59 artsen, dat aantal moet volgens de kliniek worden verdubbeld.

'Wij willen voorkomen dat er bij ons wachtlijsten ontstaan en mensen in nood onnodig moeten wachten', aldus een woordvoerster. De Levenseindekliniek vindt dat iedereen die ondraaglijk en uitzichtloos lijdt euthanasie moet kunnen krijgen binnen de kaders van de wet.'In de eerste negen maanden van dit jaar hebben we 1862 hulpaanvragen ontvangen. Als het in dit tempo doorgaat, zijn dat er over heel dit jaar ongeveer 2500.' Vorig jaar waren het er 1800.Artsen die voor de Levenseindekliniek aan de slag gaan, werken op eigen risico samen met een verpleegkundige in ambulante teams. Ze doen dit doorgaans naast hun eigen huisartsenpraktijk. Ze worden bijgestaan door het Expertisecentrum Euthanasie.