Hier haal je de lekkerste speculaasbrokken van Nederland

DEN HAAG - Banketbakkerij Plasman uit Den Haag bakt de lekkerste speculaasbrokken van Nederland. Dat vindt althans het Banketbakkersgilde Heerlijk&Heerlijk die speculaas testte onder zo'n vijftig banketbakkers. De bakkerij aan de Frederik Hendriklaan mag zich vanaf vrijdag 'Beste Brokkenmaker 2017' noemen. 'Ik zit nu 36 jaar in het vak en nu win ik eindelijk de eerste prijs', reageert de verraste bakker.

De brok is heerlijk bros, maar ook weer niet te kruimelig Jurylid Mark van Wijk

De jury is erg enthousiast over de brokken van Plasman. 'De winnende brokken van Banketbakkerij Plasman waren van uitstekende kwaliteit', zegt jurylid Mark van Wijk.De brokken hebben volgens de jury de perfecte verhouding tussen een lekkere zoete en volle roombotersmaak. 'En tijdens het eten komt ook een heerlijke speculaasmelange naar boven. Daarnaast is de brok heerlijk bros, maar ook weer niet te kruimelig. Kortom een brok die je achter elkaar op eet als je eenmaal begonnen bent.'Alle aangesloten bakkers bij het gilde konden in september hun speculaas inleveren voor de keuring. Een kleine vijftig bakkers deden dat. Vrijdag reikte het gilde de prijs uit. Totaal verrast nam de Haagse bakker de prijs in ontvangst. 'We wisten het niet, maar we hoopten het wel.'Vorig jaar won bakkerij Stevers uit Alphen aan den Rijn de verkiezing.