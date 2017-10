Wie is jouw favoriete wijkagent?

DEN HAAG - De VVD in de Haagse gemeenteraad houdt dit jaar voor het eerst de Wijkagent van het Jaar verkiezing. Zes agenten zijn genomineerd voor de prijs.





De agenten komen uit de Schilderswijk, Loosduinen, Archipel, Wateringse Veld, De Stationsbuurt en Kortenbos. Ze zijn genomineerd omdat ze zich op een bijzondere wijze ingezet hebben in de wijk. Daarbij gaat het onder meer om de zichtbaarheid van de agent in de wijk.Op de website van de VVD kan tot half november gestemd worden . Op een speciale avond wordt bekendgemaakt wie de wijkagent van het jaar van Den Haag is.