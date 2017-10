Tientallen miljoenen extra voor de gemeente Den Haag

DEN HAAG - Den Haag krijgt de komende jaren waarschijnlijk tientallen miljoenen euro’s extra van de overheid. Uit de eerste plannen van het nieuwe kabinet blijkt dat het meer gaat uitgeven. Daardoor krijgen alle gemeenten meer geld en Den Haag dus ook.

Geschreven door Maarten Brakema

Maar tegelijkertijd waarschuwt de Haagse wethouder Tom de Bruijn van financiën voor al te hoge verwachtingen. Het gaat nog om prognoses en de gemeenten moeten ook meer voor dat geld gaan doen.



De Bruijn (D66) zet op verzoek van de gemeenteraad de effecten van het regeerakkoord op de begroting van Den Haag op een rijtje. Hij begint die brief aan de raad bijna direct met een waarschuwing. Het regeerakkoord gaat niet echt over geld; over een paar weken komt pas meer duidelijkheid over de financiën in een zogeheten Startnota. Daarnaast zijn er nog veel onduidelijkheden, zoals de inflatie.



Enorme bedragen



Tegelijkertijd presenteert hij wel een rijtje cijfers. Daaruit blijkt dat de stad al volgend jaar 14 miljoen euro meer krijgt van het Rijk dan gedacht, in 2019 is dat al 38 miljoen en dat loopt stapsgewijs op tot 57 miljoen in 2022. Dat lijken enorme bedragen en dat zijn het ook. Maar een kleine relativering is wel op z’n plek: de totale begroting van de gemeente Den Haag bedraagt bijna 2,5 miljard euro.



Dat Den Haag zeer waarschijnlijk miljoenen extra’s krijgt, komt onder meer omdat het Rijk meer geld uitgeeft en het Gemeentefonds – de pot waaruit de gemeenten weer geld krijgen – traditioneel meegroeit. Een andere ‘meevaller’ is dat de groei van dat gemeentefonds voortaan is gekoppeld aan álle Rijksuitgaven en daardoor ook profiteert van de groei van de zorguitgaven. Daar staan nog wel enkele onzekerheden tegenover die daarbovenop nog eens voor extra geld zouden kunnen zorgen. Uiteindelijk zou het daarbij om nog eens 30 miljoen per jaar kunnen gaan.



Enthousiasme



Maar de wethouder probeert ook direct een te groot enthousiasme de kop in te drukken. ‘Deze percentages en bedragen zijn zo hoog dat het irreëel is dat het Rijk die zonder kanttekeningen uitbetaalt.’ En dat is ook zo. In het regeerakkoord staat, aldus De Bruijn, dat het kabinet met de gemeenten veel akkoorden wil afsluiten, waarbij de gemeenten tegenprestaties moeten leveren zónder extra geld te krijgen.



Daarbij gaat het onder meer om een nationaal klimaat- en milieuakkoord, waaraan gemeenten fors moeten bijdragen, het verduurzamen van woningen, ondersteuning van mantelzorgers, het verplicht Nederlands leren voor allochtonen in de bijstand en de opvang van uitgeprocedeerde asielzoekers.



Fietspaden



Daarnaast schetst de wethouder nog een aantal mogelijke positieve en negatieve effecten van het regeerakkoord, variërend van meer geld voor fietspaden en zeehavens tot het juist weer afschaffen van een bepaald type precariobelasting.



Volgende week praat de Haagse gemeenteraad een hele dag over de begroting voor volgend jaar. Daarin is al ruimte om zeventig miljoen euro extra uit te geven. Het risico bestaat dat de politieke partijen met plannen komen voor het uitgeven van nog veel méér met het uitzicht op dit rooskleurig perspectief. En dat wil De Bruijn absoluut voorkomen, schrijft hij, verwijzend naar de onzekerheden die er nu zijn.



Samenhang



De wethouder: ‘Ik wil daarom voorstellen de eventuele extra middelen voor de gemeente onderdeel te laten zijn van de begrotingsvoorbereiding 2019. Op dat moment kunnen alle ontwikkelingen en wensen in samenhang worden bezien.’



Als de gemeenteraad die wens honoreert heeft dat weer tot gevolg dat een nieuw college van burgemeester en wethouders na de verkiezingen in maart toch een mooie start kan maken.