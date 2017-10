Kiki Bertens naar halve finale prestigieuze WTA-finals

Foto: ANP

WATERINGEN - Kiki Bertens en haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson hebben de halve finales bereikt van de prestigieuze WTA Finals in Singapore. Het duo was in de kwartfinale van het eindejaarstoernooi te sterk voor Ashleigh Barty en Casey Dellacqua uit Australië: 7-6 (7) 6-7 (1) 10-6.





Bertens en Larsson doen voor de eerste keer mee aan de WTA-Finals, het toernooi waar alleen de beste spelers van de wereld aanwezig zijn. Het Nederlands/Zweedse duo veroverde in 2017 vier titels in het dubbelspel. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad, Seoul en Linz.