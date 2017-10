Michael van der Mark debuteert met negentiende tijd in MotoGP

Foto: ANP

GOUDA - Michael van der Mark heeft de negentiende tijd gereden in de eerste twee vrije trainingen van de Grand Prix van Maleisië. De motorcoureur uit Gouda debuteert dit weekeinde in de MotoGP. Hij neemt op het circuit van Sepang de plaats in van de Duitser Jonas Folger, die door een virusinfectie sinds twee weken aan de kant staat en voorlopig nog niet is hersteld.





Andrea Dovizioso was in beide trainingen de snelste. De Italiaan probeert dit weekend Marc Marquez van de wereldtitel af te houden. De Spanjaard heeft met nog twee races te gaan een voorsprong van 33 punten op Dovizioso. Marquez sloot de eerste twee trainingen af met een tweede tijd.



Van der Mark komt dit seizoen namens Yamaha uit in het WK Superbike. Hij was ruim een maand geleden door de teamleiding van Yamaha al aangewezen als vervanger van de Italiaan Valentino Rossi , die een dubbele beenbreuk had opgelopen. De veelvoudige wereldkampioen kon echter bij de Grand Prix van Aragón toch in actie komen. Vanuit de pitstraat zag Van der Mark dat Rossi in Spanje toen toch nog als vijfde wist te eindigen in de MotoGP.Andrea Dovizioso was in beide trainingen de snelste. De Italiaan probeert dit weekend Marc Marquez van de wereldtitel af te houden. De Spanjaard heeft met nog twee races te gaan een voorsprong van 33 punten op Dovizioso. Marquez sloot de eerste twee trainingen af met een tweede tijd.