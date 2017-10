Roderick uit Leiderdorps verpleeghuis duikt op in Belgische Muizen

LEIDERDORP - Hij is een maand weggeweest, maar donderdagmiddag was de vreugde groot in het Leiderdorpse verpleeghuis Leythenrode: huiskat Roderick is weer thuis. Eind september werd het beestje voor het laatst gezien. Deze week werd hij 150 kilometer verderop gevonden, in het Belgische plaatsje Muizen, vlakbij Brussel.

Zeven jaar geleden kwam hij op een dag ineens binnenwandelen en tot voor kort is hij nooit weggeweest. Roderick (9) is de lieveling van veel bewoners van het Leiderdorpse verpleeghuis Leythenrode. Maar 28 september was de schrik groot toen bleek dat de huiskat ineens was verdwenen. En niemand had enig idee waar hij was gebleven.Tot eerder deze week. Een oplettende inwoner van het Belgische plaatsje Muizen, in de buurt van Brussel zag al enkele dagen een kat door haar tuin lopen. De vrouw vertrouwde de boel niet en belde de dierenarts. Roderick was gechipt en al snel leidde het spoor in België naar het verpleeghuis in Leiderdorp waar Roderick woont.En dus vloeien de tranen rijkelijk in Leythenrode. Voor veel bewoners is Roderick een troost als het even wat minder gaat. 'Oh, wat fijn dat hij weer terug is', zegt een van de emotionele bewoners.Maar de vraag blijft hoe Roderick in Muizen terecht is gekomen. Een vraag waar waarschijnlijk nooit antwoord op gaat komen. 'Vermoedelijk is hij in een auto gesprongen', zegt Fanny Zonneveld, een van de receptionisten van Leythenrode die Roderick is gaan halen in België. 'Maar het kan ook net zo goed zijn dat hij is meegenomen door iemand. We weten het gewoon niet.'