Kickbokser Khbabaz met handblessure de ring in: 'Wil dit niet missen'

Foto: Omroep West

DEN HAAG - De Haagse kickbokser Tarik Khbabez onderging twee maanden geleden een operatie aan zijn hand. De ingreep was niet succesvol en dus moet hij binnenkort weer onder het mes. Toch kiest Khbabez ervoor om zondag de ring in te stappen. 'Ik wil deze wedstrijd niet missen.'

Khbabez doet mee aan de World Fighting League in Almere en komt in de eerste ronde uit tegen de Fransman Nordine Maheidinne. Het is het gala waarop Remy Bonjasky zijn rentree maakt.



Er doen zestien kickboksers mee aan het toernooi, acht plaatsen zich voor finale van volgend jaar. De winnaar krijgt meer dan een ton overgemaakt. Voor de 25-jarige Hagenaar genoeg reden om door de pijn heen te bijten. 'Ik heb steeds minder pijn en ik vind het niet erg om een keer alles te geven. Als ik nu win heb ik vijf maanden de tijd voordat de finale is.'