Vechtpartij of niet? 'Er staat zelfs een voetafdruk op zijn hoofd'

DEN HAAG - 'Het is een persoonsverwisseling!', 'Ik heb hem niet aangeraakt!' en: 'Het was een ander!' Dat zijn in het kort de verweren van de drie mannen die zich vrijdagochtend voor de politierechter moesten verantwoorden. Ze worden verdacht van mishandeling bij het Tintelfris Festival eind juni in het Zuiderpark in Den Haag.

Het blijkt een ingewikkelde zaak met veel verklaringen die elkaar op bepaalde punten ook nog eens tegenspreken. 'Wie waren er dan wel betrokken?', vraagt de rechter. 'Er was toch een vechtpartij', vervolgt hij terwijl hij de drie verdachten en hun advocaten aankijkt.Bij die vechtpartij raken een man en zijn vriendin gewond. De man krijgt klappen en trappen terwijl hij op grond ligt. Hij houdt er een gebroken tand, pijnlijke benen en hoofdpijn aan over. 'Er staat zelfs een voetafdruk op zijn hoofd', voegt de officier van justitie toe.De hele zaak begint als de jongste verdachte, een stevige, gedrongen man met zwart haar, een andere festivalganger achter op zijn helm klopt. Vond hij niet leuk, maar verder gebeurt er niks, zegt hij. Totdat verdachte drie: lang, donker en rastavlechten, denkt dat er ruzie is en wil sussen.Er ontstaat een gevecht, maar wie nou wat doet, wordt niet duidelijk. De verdachten zouden klappen en trappen hebben uitgedeeld, ook als het slachtoffer op de grond ligt. Verdachte drie zou de vriendin van het slachtoffer hebben geslagen als ze hem probeert van haar vriend af te trekken. 'Hij ging helemaal los', verklaart ze bij de politie over verdachte drie. Die blijft ontkennen: 'Ik ben niet aan het vechten geweest.'Het Openbaar Ministerie is er wel van overtuigd dat het drietal betrokken is geweest bij de vechtpartij. Vooral de verklaring van een agent in burger, die alles ziet, is daarbij belangrijk. En omdat geweld in het uitgaansleven hard wordt aangepakt eist de officer van justitie een werkstraf en een voorwaardelijke celstraf voor twee verdachten en een gevangenisstraf voor de jongste, omdat hij vaker veroordeeld is voor geweld.Dan de advocaten: ze beloven allemaal om het kort te houden, alledrie lukt het ze niet. ze komen allemaal tot dezelfde conlusie: hun cliënten moeten vrijgeproken worden. Bijna aan het einde van de zaak vraagt de rechter of de drie nog even willen opstaan. Hij wil zien hoe lang de mannen zijn. De oudste van het drietal is er klaar mee. 'Ik ben toch geen kind', bijt hij de rechter toe, ik ben 1.70 meter'.Als iedereen zijn verhaal heeft gedaan trekt de rechter zich even terug, ook hij moet even nadenken over de zaak. Na ongeveer een kwartiertje komt hij terug en doet uitspraak. Verdachte drie wordt veroordeeld. Hij krijgt 150 uur werkstraf en drie weken cel, voorwaardelijk. De andere twee worden vrijgeproken. De rechter is niet overtuigd van het bewijs. Het drietal kan weer gaan.