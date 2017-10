Man wordt onwel en ramt muur

Foto: Regio15

WASSENAAR - Aan de Raadhuislaan in Wassenaar is vrijdagmiddag een man tegen een muur gereden. 'De man heeft mogelijk een beroerte gehad', zegt de politie.

'De auto staat op naam van een 55-jarige man uit Wassenaar, het zou dus kunnen dat dat ook de man is die in de auto zat', gaat de politie verder. Hij is naar het ziekenhuis vervoerd en kwam volgens de politie 'verward over'.



De schade is flink, de muur op Landgoed De Paauw ligt omver en ook de auto is er slecht aan toe. 'Het ging met een flinke snelheid', zegt de politie.