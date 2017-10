Pieter Vink wil gezamenlijk afscheidsduel met Dirk Kuijt

DEN HAAG - Samen met Dirk Kuijt hoopt Pieter Vink afscheid te nemen van het voetbalwereldje. Dat vertelt de oud-scheidsrechter in TV West Sport. Vink zou eigenlijk eerder dit jaar al afscheid nemen van het vak, maar hij was te geblesseerd om het oefenduel tussen Feyenoord en Real Sociedad te leiden.

En dus hoopt Vink nu op een gezamelijk afscheidsduel met Kuijt, die vorig seizoen na het behalen van het landskampioenschap met Feyenoord een punt achter zijn profcarrière zette . 'Dat zou ik echt fantastisch vinden', geeft Vink toe. 'Ik zie Dirk nog regelmatig, dus stilletjes hoop ik daar wel op.' De 50-jarige arbiter moest noodgedwongen stoppen met fluiten wegens aanhoudend blessureleed Vink is dit seizoen dus voor het eerst niet meer te zien op de velden en dat doet hem pijn. 'Het fluiten is het allerleukste wat er is. Ik heb het zo lang gedaan, 22 jaar in het betaalde voetbal, en als dat niet meer kan, dan mis je dat.'Een blessure deed hem dus noodgedwongen de keuze maken om te stoppen, maar om andere redenen is Vink bij de KNVB weggegaan. Hij voelde zich er naar eigen zeggen niet meer thuis.'De liefde kwam niet meer van twee kanten. Dat voelde ik', vertelt hij. 'Ik was kritisch, lastig. We hadden een contract, ook nog na twintig jaar. En dat heb ik aangevochten. Dat werd niet gewaardeerd.'Samen met Raymond van Meenen, voormalig voetbalscheidsrechter, stond Vink aan de wieg van de video-arbitrage. Maar ook daar is voor de Noordwijker geen vervolg op gekomen.'We hebben dat project samen opgestart, pilots gedaan. Ik dacht: dit sluit fantastisch aan op mijn carrière. Maar de KNVB gaf aan dat er actieve scheidsrechters in zo'n wagen moeten zitten. Maar ik vind dat een rare drogreden. Daar moet je gewoon ervaring neerzetten.'Bekijk hieronder de hele uitzending van TV West Sport. Daarin onder meer nog aandacht voor het amateurvoetbal én het uitduel van ADO Den Haag tegen PEC Zwolle.