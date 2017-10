André Wetzel aan de slag als trainer bij AFC: 'Ik wilde eigenlijk mijn huis gaan schilderen'

DEN HAAG - Hij had eigenlijk al afscheid genomen van het trainersvak. Maar toen AFC aan de telefoon hing om te vragen of André Wetzel de opvolger wilde worden van de opgestapte Ton du Chatinier, twijfelde hij geen moment. En zo zit Wetzel zondag voor het eerst op de bank bij de tweededivisionist AFC, in de uitwedstrijd tegen FC Lienden.

Ik moet ze erin houden André Wetzel

'Ik was eigenlijk van plan om mijn huis een beetje op te knappen. Maar ja, ik heb in een eerder stadium al eens gesproken met AFC om daar te gaan trainen. Toen kon dat niet doorgaan, dus misschien is dit wel het moment', zegt Wetzel over zijn overstap.De Hagenaar speelde in zijn voetbalcarrière een aantal seizoenen voor FC Amsterdam, en uit die tijd kent Wetzel nog veel mensen die nu bij AFC rondlopen. Dat maakt het voor Wetzel net even wat makkelijker om 'ja' te zeggen tegen de Amsterdamse club.Wetzel, die een contract tekent tot het einde van het seizoen, heeft maar één opdracht: zorgen dat AFC in de tweede divisie blijft. Tot op heden gaat het nog niet echt goed met de club. Ze staan op de voorlaatste plaats op de ranglijst.