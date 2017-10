Schaatsliefhebbers opgelucht: Leiden krijgt toch een nieuwe ijsbaan

DEN HAAG - De schaatssport in Leiden is gered. Dat is de conclusie van de opgeluchte besturen van de Schaatshal Leiden en IJssportvereniging Leiden. Er wordt al jaren gesproken over een nieuwe ijsbaan omdat de huidige hal aan de Vondellaan ernstig verouderd is.

Donderdagavond maakte wethouder Paul Dirkse (D66) bekend dat de gemeente de kosten voor een nieuwe baan van 250 meter voor zijn rekening neemt. Voor de vurig gewenste 333 meter wedstrijdbaan, moeten de regiogemeenten betalen.Jos Arts, voorzitter van de Schaatshal Leiden heeft donderdag een mooie avond gehad . 'Het was een schitterende avond. Na jaren van lobbywerk is nu eindelijk de beslissing genomen dat er een nieuwe ijshal komt.'De ijshal komt op de voetbalvelden naast zwembad de Vliet. De schaatsbaan is nodig omdat de huidige hal aan de Vondellaan verouderd is. 'Deze baan gaat niet lang meer mee', zegt Arts. ' En als er geen nieuwe voor in de plaats zou komen, dan had dat het einde betekend voor de schaatssport in Leiden.'Dat denkt Hans Post van IJssportvereniging Leiden ook. Zijn vereniging zit al bijna veertig jaar in de Schaatshal. En de vereniging heeft al verschillende topschaatsers voortgebracht. 'Wat te denken van onze topper Kjeld Nuis en de Olympische kampioenen Bob de Jong en Laurine van Riessen', zegt Post. 'Zij zijn allemaal hier begonnen. Het zou jammer zijn geweest als uit de Leidse jeugd geen nieuwe talenten naar voren kunnen komen.'De gemeente Leiden garandeert dat het de kosten betaalt voor de bouw van een 250-meterbaan. 'Die komt er sowieso', legt wethouder Paul Dirkse uit. Maar liever nog willen de schaatsers een 333 meter wedstrijdbaan. Dirkse: 'De kosten voor die extra meters ijs moeten betaald worden door de regiogemeenten. Zij erkennen dat de ijsbaan een regionale functie heeft en ik heb gemerkt dat er bij een aantal gemeenten een positieve grondhouding is. Leiden heeft de basis gelegd en nu ligt de bal bij de buurgemeenten.'Hans Post hoopt dat die 333-meterbaan er komt. 'Wij kunnen dan officiële wedstrijden uitschrijven onder de vlag van schaatsbond KNSB. Dat zal de jeugd ook weer over de streep trekken om lid te worden van een schaatsvereniging.'Jos Arts heeft er vertrouwen in dat de regiogemeenten over de brug zullen komen. 'Het laatste stukje om tot een baan van 333 meter te komen zouden wij nog graag invullen', zegt hij. 'Maar het idee dat dit niet gaat lukken zit nog niet in mijn hoofd, dat kan ik mij niet voorstellen. Anders waren we niet zo ver gekomen.'De kosten voor een 250-meterbaan zijn 15 miljoen euro. Voor het aanleggen van een 333 meterbaan is nog ongeveer 3 miljoen euro nodig. De gemeenteraad van Leiden moet nog instemmen met het voorstel van de wethouder.