Oud-trainer van FC Den Haag Hans Kraay senior overleden

Kraay in 1982 | Foto: ANP

DEN HAAG - Hans Kraay senior is vrijdag op 81-jarige leeftijd overleden. Dat maakte zijn familie bekend. Kraay speelde als spijkerharde verdediger jarenlang voor DOS en Feyenoord. Hij kwam acht keer uit voor het Nederlands elftal.

Als trainer werkte de geboren Utrechter in het seizoen 1980/1981 voor FC Den Haag. De Hagenaars werden toen veertiende.Kraay was ook de coach van onder meer Ajax, Feyenoord, AZ en Sparta Rotterdam. Kraay was ook technisch directeur bij Feyenoord en PSV. Hij ging daarna verder als voetbalanalist op de radio en televisie.