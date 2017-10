Nieuw plein voor Hollands Spoor krijgt vorm: 'Dit is wat het station verdient'

DEN HAAG - Het stationsplein in Den Haag ondergaat op dit moment een grote metamorfose. Hoewel er nog wel ruim een maand moet worden gewerkt, zijn de eerste resultaten bij Hollands Spoor zichtbaar. En de reacties zijn enthousiast. 'Het is heel fijn om te zien dat er iets moois wordt gemaakt van dit deel van het stationsgebied', zegt Nol Witte van de bewonersorganisatie Buurtstation.

Op 1 juli van dit jaar begon de operatie . Sindsdien is er veel gebeurd. De tramsporen werden eerst verwijderd, vervolgens werd onder meer kilometers aan kabel voor beveiliging en aansturing van de wissels aangebracht.Inmiddels is duidelijk te zien hoe het straks gaat worden. De rails liggen er grotendeels, de nieuwe, hogere haltes van natuursteen zijn al bijna klaar en sinds deze week staan er ook kappen boven die haltes. Verder wordt de bestrating vernieuwd. 'Na de herinrichting krijgt het een heel andere uitstraling en dat is een grote vooruitgang voor de buurt', aldus Witte.Witte denkt ook terug aan het verleden. Toen had de Stationsbuurt in Den Haag een niet al te beste reputatie, vooral mensen die wat later op de avond per trein aankwamen doken liever wat dieper in hun kraag weg voor ze richting stad liepen. Het bestuurslid van de bewonersorganisatie vindt dat die verhalen iets worden overdreven, maar toch. 'Tien jaar terug stond de wijk bekend als een krachtwijk. Dat vonden we misschien toen als bewoners niet helemaal terecht, maar als bijeffect zien we nu wel dat er heel veel gebeurt.'Zo is een ander deel van het Stationsplein al eerder opnieuw ingericht. Volgend jaar worden de Stationsweg, Wagenstraat en Hoefkade aangepakt. 'Daar zijn we als bewonersorganisatie heel blij mee.' Dat leidt ook weer tot investeringen van particulieren en bedrijven. Want eerder openende Albert Heijn al een filiaal in een van de oude belastingkantoren aan het plein, binnenkort gaat Jumbo de concurrentie aan: een vestiging van die supermarkt komt in het andere belastingkantoor aan de overkant.Bovendien komen er steeds meer studenten in de wijk wonen. en de bedoeling is dat er nog veel meer bijkomen. Op het Leemansplein naast de Haagse Hogeschool verrijst bijvoorbeeld een nieuwe toren met 481 woningen voor studenten. 'Daardoor komen er steeds meer faciliteiten en horeca bij. Dat is voor de wijk positief.'Naast dat er aan de voorkant van het station veel gebeurt, wordt aan de achterkant gewerkt aan het doortrekken van de voetgangerstunnel. Die loopt nu nog dood, maar wordt doorgebroken aan de Laak-kant. Daar komen aan het einde ervan onder meer horeca en ook nog een grote fietsenstalling. Dit is naar verwachting eind 2018 klaar.De tramsporen aan de voorkant worden op maandag 18 december weer in gebruik genomen. De zaterdag daarvoor is het groot feest. Dan opent burgemeester Pauline Krikke het vernieuwde plein. De visboer die al 68 jaar bij het station actief is, kan niet wachten. 'Ik heb de tekeningen gezien. Het wordt heel erg mooi. Eigenlijk zoals het station verdient.'