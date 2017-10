Boskoopse egels krijgen een nieuwe plek

BOSKOOP - Er is een oplossing voor de Egelopvang in Boskoop. Sinds juni was er geen onderkomen meer voor de egels, maar vanaf zaterdag gaat het nieuwe onderkomen in een loods van Logra Hoveniers in Boskoop open.

Al 18 jaar heeft Wilma Klomp van Stichting Egelopvang Boskoop in haar schuurtje in de achtertuin een noodopvang voor egels. In de schuur verzorgt ze ernstig zieke of gewonde egels. Wanneer ze geen 24-uurs zorg meer nodig hadden, konden de egels verder aansterken op de kinderboerderij in Boskoop.Maar sinds boerderij is gewisseld van eigenaar, zijn de egels daar niet meer welkom. 'De nieuwe eigenaar vindt dat egels niet op een kinderboerderij thuishoren', zegt Wilma.Onverwachts moest de stichting het doen met veel minder ruimte, wat ervoor zorgde dat Wilma regelmatig 'nee' moest verkopen wanneer haar gevraagd werd of zij nog plek had voor egels.In haar schuurtje in de tuin passen er maximaal 25, maar dan is er ook wel een behoorlijk ruimtegebrek voor de eigen spullen van Wilma en haar man Pieter.Na een oproep in de krant werd ze gebeld door de eigenaar van Logra Hoveniers. Zij hebben een bovenverdieping in een loods waar de stichting gebruik van mag maken. 'Het zijn geweldige mensen. We mogen gratis gebruikmaken van de ruimte', zegt Pieter Klomp. Alleen de elektra en het water moet de stichting betalen.Een flinke meevaller, omdat het echtpaar tot nog toe alles uit eigen zak heeft betaald. Fondsen zijn aangeschreven, maar daar hebben ze nog niets van ontvangen.Zaterdag wordt de nieuwe opvang geopend. Deze biedt dan ruimte aan ruim 50 egels.