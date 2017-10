'Schaap aangehouden voor roekeloos wandelgedrag'

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een bijzondere 'arrestant' voor de politie in Alphen aan den Rijn vrijdagavond. Agenten plukten een schaap van de weg dat aan de wandel was op de N11 ter hoogte van de Boskoopseweg. 'Roekeloos wandelgedrag', twitterde de politie.

Agenten haalden het schaap van de weg, zetten het beest in de politiewagen en maakten een selfie met de niet alledaagse boef op de achterbank van de auto. Volgens de agenten staat het schaap inmiddels weer veilig in de wei. Wat rest is een mooi verhaal voor op het bureau.