Studenten 24 uur opgesloten voor goed doel: 'We zijn gewaarschuwd voor dronken mannen'

LEIDEN - 24 uur in een glazen hok, de Leidse studentes Bodine de Wit en Noor den Hollander gaan de uitdaging aan. Ze willen geld ophalen voor Stichting Het Vergeten Kind. 'Het is vooral voor ouders die weinig geld hebben, die kinderen weinig kunnen bieden', zegt De Wit.

Andere studenten helpen door onder meer rozen te verkopen. 'Ons doel is 3000, maar als we daar overheen kunnen gaan is het natuurlijk ook goed', zegt Daniël Vastenhout.Er is ook één heel grote naam die de studenten probeert te helpen: Armin van Buuren. 'Ook ik steun deze studenten met het project voor Het Vergeten Kind', laat hij weten.Gespannen zijn de twee dames die opgesloten zitten wel. 'Ik voel me wel een beetje bekeken in zo'n hok, maar het wordt wel leuk denk ik', zegt Noor. En Bodine weet waar ze zich op moet voorbereiden: 'We zijn gewaarschuwd voor dronken mannen die lollig willen doen.'