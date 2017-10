Wereldkampioen Nuis stelt teleur op 1500 meter: 'Ik schaam me kapot'

ZOETERWOUDE - Schaatser Kjeld Nuis uit Zoeterwoude is als zesde geëindigd op de 1500 meter tijdens de NK Afstanden in Heerenveen. Dat betekent dat Nuis zich niet heeft geplaatst voor de komende World Cups. Daarvoor moest hij bij de beste vijf eindigen.

En dat terwijl Nuis de huidige wereldkampioen is op deze afstand. De 1500 meter werd gewonnen door Koen Verweij in 1.45,07. Thomas Krol werd tweede en titelverdediger Sven Kramer eindigde als derde.Nuis was na afloop zwaar teleurgesteld: 'Ik schaam me kapot, dat mag je best weten', zei hij voor de camera van de NOS. 'Het leek wel alsof ik op natuurijs reed. Dit was echt een hele slechte race.'Vorig jaar eindigde Nuis nog als tweede op deze afstand tijdens het NK.