Burgemeester Krikke daagt je uit: zit jij binnenkort tegenover haar?

DEN HAAG - Niet veel mensen kunnen zeggen dat ze een gesprek hebben gehad met hun burgemeester. De burgemeester van Den Haag geeft één iemand die kans.

Op haar Instagrampagina geeft ze haar volgers een opdracht. En die is simpel: 'Wat moet je doen? Like dit bericht en vertel in één zin waarom je graag langs komt. Binnenkort maak ik de winnaar bekend. Wellicht tot snel op het stadhuis!', schrijft ze.Over een gebrek aan reacties kan ze niet klagen. Meerdere mensen nemen graag plaats in de stoel schuin naast Krikke. 'Als bewoner en jonge ondernemer in de binnenstad van Den Haag ben ik trots op onze stad, ik praat graag met u over de mooie kansen die ik zie voor Den Haag!', zegt Instagramgebruiker reindewitofficial. Wendy Troost schuift haar zoon naar voren: 'Mijn zoon @daniel.ligier (12) is groot fan van u en zou graag met u praten over dierenwelzijn.'