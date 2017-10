Haagse Samantha Steenwijk geeft zinderend optreden in Voice of Holland en kiest voor Anouk

DEN HAAG - De Haagse zangeres Samantha Steenwijk heeft in de Voice of Holland van RTL4 een zinderend optreden gegeven. Ze maakt sinds vrijdagavond deel uit van het team van de Haagse zangeres Anouk, die als eerste voor haar koos.

Met veel applaus tussendoor en instemming van de andere coaches zoals Ali B en Sanne Hans drukte Anouk als eerste op de knop om Samantha toe te voegen aan haar team. Ali B maakte nog de opmerking tussendoor 'Ja leuk'. Samantha bracht veel emotie teweeg onder het publiek en de juryleden met haar optreden van het nummer 'Ik leef mijn eigen leven' van Andre Hazes.Dat Samantha Steenwijk een toptalent is wist omroep West al in 2013 toen we haar bezochten op haar werk . Haar eerste single 'Altijd, Altijd' was toen net uit en ze stond toen op het punt een platencontract te tekenen met de bekende muziekproducent Eric van Thijn.LEES OOK: Samantha Steenwijk stapt in Monster in huwelijksbootje