Smart gasmeters worden vervangen

DEN HAAG - De beheerders van de gasnetwerken gaan de komende tijd in totaal zo´n 40.000 gasmeters vervangen. De meters zijn nog maar een jaar geleden geïnstalleerd, maar ze blijken niet aan de specificaties te voldoen. Het schroefdraad waarmee ze vastzitten is te kort.

Ongeveer de helft van de meters met de productiefout is al vervangen, de andere helft volgt 'binnen afzienbare tijd', meldt Netbeheer Nederland. De brancheorganisatie van netbeheerders stelt dat consumenten zelf geen actie hoeven te ondernemen en dat de meters in de tussentijd veilig zijn. Dat blijkt volgens hen uit onderzoek van certificeringsorganisatie Kiwa.



Tv-programma Kassa heeft twee deskundigen gesproken die de veiligheid van de zogeheten slimme meters van het merk Landis+Gyr waar het om gaat in twijfel trekken. Emeritus hoogleraar veiligheid Ben Ale van de TU Delft en onafhankelijk technisch onderzoeker Peter Coppes zeggen dat de meters zo snel mogelijk vervangen moeten worden omdat door de fout mogelijk gas kan gaan lekken.



De netbeheerders bestrijden dat de meters onveilig zijn. Dat ze toch worden vervangen, is volgens Netbeheer Nederland,omdat uit onderzoeken is gebleken dat onzeker is of de meters door de productiefout wel twintig jaar mee kunnen, zoals de bedoeling is.