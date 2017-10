Kinderdraaimolen gezocht op Scheveningen

DEN HAAG - De familie Prescher is opzoek naar een kinderdraaimolen waarmee kermisexploitant Frits Prescher in de jaren zestig en zeventig op de kermis stond.

Dat meldt het radioprogramma Adres Onbekend op haar website . Van 1961 t/m 1979 was deze draaimolen, die omgebouwd kan worden tot zweefmolen, in het bezit van Prescher. Daarna zou hij verkocht zijn aan een man uit Scheveningen. Deze koper wilde de molen voor zijn paarden gebruiken, maar Frits wilde dat niet. Hij verkocht de molen onder de voorwaarde dat het een draaimolen zou blijven.De kinderen van Frits zouden graag weten wat er met de draaimolen gebeurd is en waar hij is gebleven. Het gaat om een kinderdraaimolen met Disneyfiguren Mickey Mouse en Donald Duck. De molen is verkocht aan een man uit Scheveningen in 1979. Adres Onbekend wordt zondag vanaf 12.00 uitgezonden op Radio West.