Wie heeft de mooiste poes? Wereldkampioenschap voor katten in Rijswijk

Kattenkeuring op de Fife World Cat Show (Foto: Omroep West)

RIJSWIJK - Kattenliefhebbers kunnen dit weekend hun hart ophalen in Rijswijk. In de Broodfabriek vindt de Fife World Cat Show 2017 plaats, dit is een van de grootste en belangrijkste kattenwedstrijden ter wereld. Ruim 1500 katten hebben zich verzameld in de Rijswijks evenementenhal.

De Fife World Cat Show staat ook wel bekend als het Wereldkampioenschap voor katten. De katten zijn voor de wedstrijd verdeeld in vier categorieën; Perzische katten, kortharige, langharige en Oosterse katten. Per categorie worden de beesten beoordeeld op uiterlijke kenmerken als de dikte van de vacht, de stand van de oren en ogen en de totale look. In totaal zijn er 26 categorieën.



Zaterdag worden de katten gekeurd door de jury, zondag wordt bekend welke dieren in de prijzen vallen. De Fife World Cat Show was in 2006 voor het laatst in Nederland, toen werd het evenement in Maastricht gehouden.