Wintertijd gaat in; Lekker uurtje langer slapen

DEN HAAG - De klok gaat in de nacht van zaterdag op zondag een uur achteruit. Om 03.00 uur is het dan plotseling 02.00 uur en gaat de wintertijd in. Dat betekent een uurtje langer slapen.

In 1977 werd in Nederland de zomertijd ingevoerd. Door de klok een uur voor te laten lopen op de standaardtijd komt de periode van daglicht beter overeen met de periode waarin de meeste mensen wakker zijn. Hierdoor kan 's avonds de verlichting later aan en bespaart de burger geld.In bijna zeventig landen wordt de klok twee keer per jaar verzet. Binnen de Europese Unie gebeurt dat op de laatste zondag van maart en op de laatste zondag van oktober. Met het ingaan van de wintertijd gaan we terug naar de standaardtijd. In de nacht van 24 op 25 maart 2018 gaat de zomertijd weer in. Het is dan voorjaar en dus gaat de klok een uur vóóruit, luidt het ezelsbruggetje.