Katwijk raakt ongeslagen status kwijt na nederlaag tegen Excelsior Maassluis

Katwijk-trainer Dick Schreuder geeft aanwijzingen (foto: Orange Pictures)

KATWIJK - Katwijk is de ongeslagen status in de tweede divisie na acht overwinningen op rij kwijtgeraakt. De koploper verloor zaterdag, na de bekernederlaag tegen VVSB, met 3-0 van middenmoter Excelsior Maassluis.

De thuisploeg werd een handje geholpen bij de eerste goal. Katwijk-doelman Ricardo Kieboom speelde bal in de voeten van Vincent van den Berg, die de bal daarna knap in het doel wist te werken.



De ploeg van trainer Dick Schreuder had moeite een gaatje te vinden in de defensie van Maassluis. Echte kansen voor de oranjehemden waren er ook niet.



Problemen



Van den Berg deed Katwijk na rust opnieuw pijn. Hij onstnapte aan alle aandacht en scoorde zijn tweede van de middag. Kevin Vink bepaalde de eindstand op 3-0, vlak nadat hij eerder een goal afgekeurd zag worden.



Scoreverloop Excelsior Maassluis - Katwijk 3-0 (1-0): 1-0 Van den Berg, 2-0 Van den Berg, 3-0 Vink