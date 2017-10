VVSB na bekerwinst op Katwijk onderuit bij Koninklijke HFC

NOORDWIJKERHOUT - VVSB is na de bekerwinst op Katwijk in de competitie onderuit gegaan tegen Koninklijke HFC. De Noordwijkerhouters verloren zaterdagmiddag met 3-0 van de Haarlemse ploeg van trainer Ted Verdonkschot.

Gertjan Tamerus legde namens HFC met een heerlijke vrije trap de basis voor een ruime winstpartij. Hij liet de thuissupporters al na twee minuten juichen.VVSB was de voetballende ploeg in de eerste helft, HFC leunde achteruit en beperkte zich tot het tegenhouden. Het telkens netjes opbouwen van VVSB leidde niet tot grote kansen.Waar VVSB verzuimde te scoren, lukte dat HFC aan de andere kant wel. Kevin Sterling verdubbelde de marge na rust. Roy Castien trok de overwinning met de derde Haarlemse treffer definitief over de streep.1-0 Tamerus, 2-0 Sterling, 3-0 Castien