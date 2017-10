Quick Boys verliest van VVOG en ziet serie overwinningen eindigen

KATWIJK - Quick Boys heeft een einde zien komen aan de reeks van drie overwinningen op rij. De Katwijkse ploeg verloor zaterdagmiddag in de derde divisie voor eigen publiek met 1-2 van een stug VVOG.

Trainer Jan Zoutman zag na iets meer dan een half uur spelen tot zijn grote frustratie dat de bezoekers uit Harderwijk op voorsprong kwamen. Quick Boys kreeg de kansen, maar VVOG was de effectievere partij. Tim Muller opende de score.Net als in de eerste helft begon Quick Boys ook sterk aan het tweede bedrijf. Reda Kharchouch tikte op aangeven van Yordi Teijsse de gelijkmaker binnen. De jacht op de tweede Katwijkse treffer werd geopend, maar opnieuw was het VVOG dat de leiding nam en uiteindelijk de drie punten mee naar huis nam.Voorafgaand aan het duel werd Katwijker Dirk Kuijt onderscheiden door burgemeester Cornelis Visser. Kuijt heeft zich volgens de burgemeester langdurig ingezet voor het Nederlands Elftal en bij Nederlandse en buitenlandse voetbalclubs.0-1 Muller, 1-1 Kharchouch, 1-2 Hol