Rijnsburgse Boys in slotfase voorbij Kozakken Boys

Euforie bij Rijnsburgse Boys na goal van Jeffrey Jongeneelen (foto: Orange Pictures)

RIJNSBURG - Rijnsburgse Boys heeft in de tweede divisie voor de derde keer op rij drie punten bij kunnen schrijven. De Uien wonnen zaterdagmiddag door een late goal van Jeffrey Jongeneelen met 1-2 van Kozakken Boys.

Via Joel Tillema, dit seizoen al goed voor zeven treffers, nam Rijnsburg de leiding, maar Kozakken Boys nam steeds meer het heft in handen en trok de score nog voor rust gelijk. Op aangeven van Raily Ignacio, oud-Rijnsburg-spits, knalde Ahmed El Azzouti feilloos de 1-1 binnen.





De tweede helft was spannend. Vooral in het eerste kwartier waren er grote kansen over en weer. Gescoord werd er tot de 88e minuut niet. Maar daar was Jongeneelen, hij schoot Rijnsburg vlak voor tijd naar de overwinning.





Scoreverloop Kozakken Boys - Rijnsburgse Boys 1-2 (1-1): 0-1 Tillema, 1-1 El Azzouti, 1-2 Jongeneelen