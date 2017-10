Scheveningen pakt punt tegen DOVO; mist penalty in slotfase

Scheveningen-speler Mehmet Aldogan (foto: Orange Pictures)

DEN HAAG - In de derde divisie heeft Scheveningen zaterdagmiddag op eigen veld een punt gepakt. Het duel tegen DOVO eindigde in 2-2. Voor de ploeg van John Blok had er meer in gezeten. In de uiterste slotfase zag de coach dat zijn ploeg een strafschop miste.

Op sportpark Houtrust regende het penalty's. Leon Toonen zette de bezoekers na iets meer dan een half uur spelen vanaf elf meter op voorsprong. Nog voor rust trok Mehmet Aldogan de score weer gelijk.



Na de thee konden de Scheveningers opnieuw juichen nadat Samir El Moussaoui voor de 2-1 had getekend. Joshua Patrick repareerde namens DOVO een kwartier voor tijd de schade, via wederom een strafschop werd het 2-2.



Misser



In de laatste minuut kreeg Scheveningen de ultieme kans om de volle buit te pakken, maar een penalty werd gemist.



Scoreverloop Scheveningen - DOVO 2-2 (1-1): 0-1 Toonen (strafschop), 1-1 Aldogan, 2-1 El Moussaoui, 2-2 Patrick (strafschop)