Opstelling ADO: Fons Groenendijk sleutelt niet aan basiself

DEN HAAG - ADO Den Haag-trainer Fons Groenendijk heeft voor het duel tegen PEC Zwolle voor dezelfde elf namen gekozen als tegen VVV Venlo. Wilfried Kanon, vorige week nog aan de kant vanwege een blessure, is er wel weer bij, maar begint op de bank.

Daarom vormt Danny Bakker samen met Thomas Meissner het hart van de verdediging. De Duitser vervangt Tom Beugelsdijk, die een schorsing uitzit en na vandaag nog de duels tegen Feyenoord en Heracles Almelo mist.'Jonkies' Thijmen Goppel en Mats van Kins zijn ook meegereisd naar Zwolle en zitten bij de selectie. Laatstgenoemde heeft ADO Den Haag tot 2020 vastgelegd.ADO Den Haag gaat zaterdagavond op zoek naar een record. Het lukte de Haagse club nog nooit om vier uitwedstrijden op rij te winnen. Het record staat op drie duels op rij winnen en dat werd voor het laatst behaald in de jaren '70 van de vorige eeuw.Boer; Ehizibue, Marcellis, Sandler, Van Polen; Dekker, Saymak, Thomas; Namli, Parzyszek, Mokhtar.Zwinkels; Ebuehi, Meissner, Bakker, Meijers; Gorter, El Khayati, Immers; Becker, Falkenburg, Lorenzen.Het eredivisieduel PEC Zwolle - ADO Den Haag is zaterdag live te volgen via 89.3 Radio West. Jim van der Deijl doet samen met Pim Markering rechtstreeks verslag vanuit het MAC3PARK Stadion.