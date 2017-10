DEN HAAG - ADO Den Haag gaat zaterdag in speelronde 10 van de eredivisie op bezoek bij PEC Zwolle, de huidige nummer vier. In Overijssel gaat ADO op zoek naar een record. De Haagse ploeg kan namelijk de vierde uitoverwinning op rij boeken.

De aftrap van het duel is om 20.45 uur. Alles over de wedstrijd is te volgen via 89.3 Radio West en dit liveblog.