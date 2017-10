Winnaars Haags Sportinitiatief verdelen 190.000 euro

DEN HAAG - Tien creatieve ideeën om Hagenaars aan het sporten te krijgen, hebben subsidie gekregen van de gemeente. De ideeën vallen onder het Sportinitiatief, dat Hagenaars die weinig tot niet bewegen aan het sporten moet krijgen. Het geldbedrag voor de initiatieven varieert van 10.000 tot 5.000 euro.

Het Haags sportinitiatief werd voor de derde keer georganiseerd. In totaal was er 190.000 euro te verdelen. Zowel burgers, organisaties als verenigingen konden ideeën insturen . Zaterdag maakten de gemeente de winnaars bekend.Een van de winnaars is Wibout van der Weide. Hij krijgt 10.000 euro voor zijn idee om ouderen buiten te laten fitnessen. Hagenaar Rienk Bijlsma krijgt ruim 9.000 euro met zijn initiatief om kinderen te laten basketballen die nog niet oud genoeg zijn om bij een vereniging te trainen.Jeu de boules vereniging De Goede Worp mag ook aan de slag met hun ingezonden plan. Deze vereniging wil mindervaliden trainen voor de Special Olympics van 2020. Stichting Buurthuis Mandelaplein gaat met hun gewonnen geldbedrag van 6.000 euro wandelgroepen organiseren voor volwassenen in Transvaal.In 2018 organiseert de gemeente Den Haag een nieuwe ronde van het Haags Sportinitiatief.