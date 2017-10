'Haagse Samantha Steenwijk wordt knaller bij Voice of Holland'

DEN HAAG - De Haagse volkszangeres Samantha Steenwijk gaat het nog ver schoppen in het tv-programma The Voice of Holland. Dat voorspellen deskundigen aan Omroep West. Ook haar voormalige werkgever, een viswinkel in Rijswijk, is helemaal in de ban van de Haagse blondine. 'Wat een fantastisch optreden', zegt de eigenaar. Deskundigen als artiestenmanager Jake Hampel, zanger John Medley en radiopresentator Rob van Hoogenhuizen sluiten zich daarbij aan.

'Ik ken haar van mijn programma destijds op Radio West, Ik hou van Holland', vertelt presentator Rob van Hoogenhuizen. 'Dat was al een beetje in de opmaat naar haar carrière.' Of ze het gaat redden in The Voice? 'Jazeker, ze heeft die kracht in huis.'Ruim twee miljoen mensen zagen gisteren Steenwijk een nummer van André Hazes zingen op televisie. Maar Van Hoogenhuizen vermoedt een overgang naar nieuw reportoire. 'Dat ze in The Voice zou zitten zag ik even niet aankomen. Maar ze heeft mij vaak genoeg verrast', zegt hij.Ook de Haagse volkszanger John Medley had niet verwacht dat ze daar op zou duiken. 'Maar wel dat ze voor Anouk zou kiezen , want die is ook Haags', zegt hij. 'Oh, woont Anouk tegenwoordig in Amsterdam? Dat wist ik niet. Maar ze heeft wel groen-geel bloed. Dat blijft natuurlijk, ook als je in Amsterdam woont.'Medley heeft ook alle vertrouwen in Samantha Steenwijk. 'Nou, als alle stoelen worden omgedraaid kun je wel zeggen dat het gaat goedkomen.' De Haagse Volkszanger kent zijn collega al heel lang. 'We hebben zelfs samen een single uitgebracht.'Artiestenmanager en ras-Hagenees Jake Hampel kent haar ook goed. Hij organiseerde vijf jaar lang Nederlandstalige muziekfeesten in de Asta en de < >, discotheken van weleer. 'Ik schat haar kansen best wel redelijk in. Alle succesvolle volkszangers van nu zijn uit grote talentenjachten ontstaan. Kijk naar Tino Martin , die een Edison heeft gekregen. Of John West, ook een Edison .'Volgens Hampel moet je vooral de 'publieksfactor niet uitvlakken.' Want, zegt hij: 'als die echt invloed krijgt, kan Steenwijk hoge ogen gaan gooien. Aan Maurice de Ruiter van de viswinkel in oud-Rijswijk, waar Samantha jarenlang werkte, zal het niet liggen. 'Ik heb er wel vertrouwen in. De liveshows gaat ze sowieso redden, daarn is het aan het publiek. We gaan met het hele team als een gek zitten sms'en straks, natuurlijk!'De eigenaar van Natuurlijk Fishes aan de Emmastraat is nog steeds onder de indruk van haar verschijning bij RTL4 vrijdagavond, vertelt hij. 'Ja natuurlijk, dat was een fantastisch optreden', klinkt het trots. 'Ik had ook niet verwacht dat ze in dit programma zou opduiken, vanwege haar genre. Dat is wel verrassend. Maar The Voice of Holland mag ook wel een keer Nederlandstalig zijn, toch?'Jake Hampel, bekend als manager van onder anderen Barbie en andere tv-types, weet nog niet wat de invloed van Anouk gaat betekenen. Steenwijk koos haar als coach. Hampel: 'Met de stem van Steenwijk en dan een rockbitch als coach, dat is wel een bijzondere combinatie. Anouk is natuurlijk ook door en door Haags, maar heeft wel een heel andere sound. Misschien gaat Samantha nu voor een heel ander geluid, ik ben heel benieuwd. Ik gun haar het allerbeste.'En daar komt toch dat groen-gele bloed weer om de hoek kijken. 'We mogen trots zijn dat er weer vanuit Den Haag zulke hoge ogen gegooid kunnen worden', glundert hij.Volgende week vrijdag weten we of Steenwijk een ronde verder komt. Dan schittert zij opnieuw in The Voice of Holland. Blijkbaar moet de zangeres zelf nog erg bijkomen van haar tv-optreden. Ze was tot nu toe niet bereikbaar voor commentaar.