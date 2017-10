Ongeneeselijk zieke Leidenaar verrast door showband: tranen biggelden over de wangen

Beeld: Omroep West

LEIDEN - Een emotionele verrassing voor Peter Reijken. De Leidenaar heeft alvleesklierkanker en heeft niet lang meer te leven. Jarenlang was hij lid van Show- & Marchingband K&G en zij laatste wens was om deze band nog een keer te zien spelen. Zaterdag kwam deze wens uit en verscheen de band bij revalidatiecentrum Revitel,in zijn geliefde Leiden, waar hij verblijft.

De tranen biggeleden bij veel aanwezigen over de wangen tijdens de aubade van de showband. 25 jaar lang was Reijken materiaalman bij de K&G en in die rol was hij geliefd bij iedereen. Na afloop van de aubade ontving hij dan ook het erelidmaatschap van de showband.



Dochter Brenda Reijken, die de aubade regelde voor haar zieke vader, was diep onder de indruk. 'Het was geweldig en emtioneel. Het was een grote verrassing voor hem. Hij dacht dat we naar het clubhuis zouden gaan. Toen hij zag wat er aankwam, was hij gelijk in tranen.'