Vestas wint eerste etappe Volvo Ocean Race; AkzoNobel vecht om derde plaats

Team Vestas (foto: Jesus Renedo/Volvo Ocean Race)

DEN HAAG - Team Vestas 11th Hour Racing heeft de eerste etappe van de Volvo Ocean Race gewonnen. Het Amerikaans-Deense team kwam na 1450 zeemijlen als eerste aan in Lissabon. De boten waren afgelopen zondag van start gegaan in het Spaanse Alicante en eindigen eind juni in Den Haag/Scheveningen.



De boot van de Amerikaanse schipper Charlie Enright had een grote voorsprong op de concurrentie. Daarvan ligt het Spaanse Mapfre op de tweede plek. Het Chinese Dongfeng Racing met aan boord de Nederlandse Carolijn Brouwer en de Nederlandse boot van AkzoNobel vechten om de derde plaats. De andere Nederlandse boot van Brunel ligt zesde.



