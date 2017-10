Project na rellen Schilderswijk succesvol: Den Haag heeft nu beste politieteam van Nederland

DEN HAAG - Het team Hoefkade van de Haagse politie mag zich een jaar lang het beste politieteam van Nederland noemen. Die prijs is uitgereikt door de stichting WEP (Waardering Erkenning Politie). Hoofdcommissaris van de eenheid Den Haag Paul van Musscher is ontzettend trots op zijn team, maar ook op de buurtbewoners. 'Voor de politiemensen en voor de wijk, die zoveel voor hun kiezen hebben gekregen, is dit een geweldige opsteker dat we de goede kant op gaan met zijn allen.'

De prijs is gewonnen met het project 'de culturele wasstraat'. Daar was ook wel dringend aanleiding voor, legt Van Musscher uit: 'Wij hebben de laatste nogal wat aantijgingen aan ons adres gehad. Te veel controles op identiteitsbewijzen , onvoldoende verbinding met de jongeren, de rellen in de Schilderswijk , noem maar op.'Met het project is de politie van bureau Hoefkade een heel andere koers gaan varen, vertelt de hoofdcommissaris. 'Tegenwoordig moet je als politie voor je in de wijk gaat werken eerst een programma volgen, waarin je kennis maakt met de groenteboer, de Marokkaanse bakker, de moskeeën in de wijk, noem maar op. Je leert die hele wijk en haar bewoners en culturen in de volle breedte kennen.'Volgens Van Musscher leren zijn mensen daardoor meer toegankelijk te zijn voor de buitenwereld. 'Je gaat je veel meer openstaan voor elkaar en je laat echt zien dat je de politie voor de hele wijk bent, van iedereen. En wij zien aan wat de samenleving ons teruggeeft, dat het buitengewoon gewaardeerd wordt wat de politie doet.'Vanzelfsprekend is dat zeker niet, zegt hij. 'Dat is bijzonder, als je ziet waar wij vandaan komen. De jury noemde het een fantastisch project en zegt dat andere steden het ook zo zouden moeten doen', aldus Van Musscher. Toch klinkt het sommigen misschien wat politiek correct in de oren. Gaat de politie niet te veel in de 'knuffelmodus' op deze manier?'Laat er geen misverstand over bestaan. Degenen die strafbare feiten plegen worden gewoon aangepakt, maar dat moet wel op een professionele manier gebeuren, waarbij we kritisch moeten zijn op onszelf. Maar we moeten er ook voor waken dat als het bijvoorbeeld gaat over etnisch profileren , dat we niet iedereen over één kam scheren. De basishouding van de politie moet zijn dat we ons willen verbinden met de samenleving. Dat we niet lijnrecht tegenover elkaar staan, dáár gaat het om.'Maar ook weer niet te soft dus? 'Als iemand strafbare feiten pleegt, dan treden wij op. Zo simpel is het leven.' Geen geknuffel dus, volgens Van Musscher, maar wel op een andere manier dan eerst. Ook erkent Van Musscher dat het twee kanten op moeten werken: 'Het moet van beide kanten komen. Ook de jongeren moeten hun best doen om met ons in contact te komen. Maar wij als professionals moesten de eerste stap zetten en laten zien dat we die verbinding belangrijk vinden en polarisatie tegen willen gaan.'De grote baas van de Haagse politie eenheid gaat het juryrapport met een 'mooie brief erbij' verspreiden onder al het personeel. Maar daar blijft het niet bij. 'We gaan de beker op een mooie plek neerzetten en natuurlijk is er binnenkort taart', vertelt hij. Wat voor taart, dat wil hij nog niet verklappen. Liever praat hij, vol enthousiasme, nog even verder over de achterliggende gedachte.'In mijn brief ga ik uitleggen: dit is waarom wij hebben gewonnen, dit is wat wij willen uitstralen als politie. We willen dit ook verder uitbouwen. Het is een ritueel moment om te koesteren dat we, na alles wat er is gebeurd in deze wijk, een enorme stap voorwaarts hebben gezet. We krijgen nu landelijke erkenning, dankzij een prestigieuze prijs binnen de politie', vertelt Van Musscher blij.