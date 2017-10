Kiki Bertens naar finale dubbelspel van WTA Finals

WATERINGEN - Kiki Bertens krijgt zondag een mooie kans om het seizoen prachtig af te sluiten. De Wateringse bereikte samen met haar Zweedse dubbelpartner Johanna Larsson de eindstrijd van de prestigieuze WTA Finals door een zege op de Russische titelverdedigsters Ekaterina Makarova en Elena Vesnina: 6-4 6-3.

Bertens en Larsson doen voor de eerste keer mee aan de WTA Finals. Makarova en Vesnina waren als tweede geplaatst in Singapore. De Hongaarse Timea Babos en de Tsjechische Andrea Hlavackova zijn zondag de tegenstandsters van het Nederlandse en Zweedse koppel. Zij verrasten in de halve finale de als eerste geplaatste Zwitserse Martina Hingis en de Taiwanese Yung-Jan Chan: 6-4 en 7-6 (5).Bertens en Larsson, als achtste en laatste geplaatst in Singapore, veroverden dit jaar al vier titels in het dubbelspel. Ze wonnen in januari het toernooi van Auckland en waren vervolgens de beste in Gstaad Seoul en Linz.Het Nederlandse en Zweedse duo was vooral slagvaardiger dan Makarova en Vesnina. Het winnende koppel verzilverde drie van de zes breakpoint en werkte vijf breakpoints weg. Zo wonnen Bertens en Larsson al hun opslagbeurten en mochten ze na 1 uur en 25 minuten juichen.