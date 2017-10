Vrijwilliger zwembad Alphen aan den Rijn aangevallen

ALPHEN AAN DEN RIJN - Een vrijwilliger van zwembad De Hoorn in Alphen aan den Rijn is vrijdagavond aangevallen door een bezoeker van het zwembad. Dat meldt mediapartner Studio Alphen. Het tumult zou zijn ontstaan nadat een groepje jongeren het zwembad niet in mocht.





Vervolgens viel één van de jongeren een vrijwilliger van het zwembad aan en sloeg zijn bril van zijn hoofd, meldt de lokale omroep. Een politiewoordvoerder zegt desgevraagd tegen Omroep West daar niets van af te weten. 'Dat er zich wat heeft afgespeeld kan kloppen, maar het heeft uiteindelijk niet geleid tot een aangifte', zegt hij zaterdagavond.









'Er stond een aantal personen voor het zwembad en die is gevraagd weg te gaan. Toen de politie kwam, waren ze al weer gevlogen', aldus de woordvoerder. De directie en het management van het zwembad nemen de zaak hoog op en zullen ze aangifte doen. 'Wij hechten erg aan de veiligheid van onze gasten, onze medewerkers en onze vrijwilligers. Dit soort gedrag tolereren wij niet', zo tekende Studio Alphen op.

