Docent uit Sassenheim is beste geschiedenisleraar van 2017

SASSENHEIM - Hij heeft het 'm geflikt: Tom de Kruif is de beste geschiedenisleraar van dit jaar. De Kruif geeft les aan het Rijnlands Lyceum in Sassenheim. De jury komt superlatieven te kort om te omschrijven hoe goed hij zijn werk doet. Innemendheid, toegankelijkheid, vakkennis, lef en bevlogenheid: hij heeft het allemaal.

Hij moet er een paar uur later nog steeds van blozen, verklapt hij aan Omroep West. 'Je zit natuurlijk niet voor niets bij de laatste drie , maar dit had ik niet verwacht', zegt hij bescheiden. 'Het was een grote verrassing, maar wel een leuke verrassing.'De Kruif moest zaterdagochtend een opdracht presenteren. 'Aan een nogal grote jury. Vanmiddag kwamen al mijn eigen leerlingen en die van de andere twee genomineerde docenten. Toen hebben we een quiz gespeeld. Daarna werd de winnaar bekendgemaakt en dat was ik.'De verkiezing van beste geschiedenisleraar van het jaar werd voor de vierde keer georganiseerd. Het is een initiatief van het Rijksmuseum, de NTR en het Nationaal Archief uit Den Haag. Naast de titel 'Geschiedenisleraar van het jaar' mag de Kruif een dag meelopen op het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap. Ook mag hij een eigen lesvideo maken en mag de winnende leraar met zijn klas naar het Rijksmuseum.Maar de leerlingen van de gelauwerde docent kunnen nog meer fraais tegemoet zien. De Kruif: 'Ik heb de leerlingen beloofd om met zijn allen een ijsje te gaan eten.' Alle leerlingen? 'Nee, dat niet. Alleen mijn mentorklas. Dat zijn er al dertig.' Dat wordt dus een duur dagje voor meester Tom. 'Ja, nogal. Maar dat heb ik er voor over, absoluut.'Hoeveel bolletjes krijgen ze dan? 'Daar ga ik dit weekend ook nog eens over nadenken. Het is eigenlijk ook geen weer voor ijs. Maar ik ga ze hoe dan ook trakteren, want belofte maakt schuld.' De ijsjes ziet hij niet als omkoping. 'Nee hoor', lacht de historicus. 'De leerlingen konden niet stemmen, dat mocht alleen de jury.'