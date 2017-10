Geen storm bij ons, maar... wel véél wind!

DEN HAAG - Rijkswaterstaat waarschuwt zaterdagavond voor een stormachtige nacht. Maar dat is vooral bij de Waddeneilanden, bezweert meteoroloog Alfred Snoek van MeteoGroup. 'Aan de Zuid-Hollandse kust wordt het hooguit een stormachtige wind, met windkracht zeven tot acht', vertelt hij aan Omroep West. 'De grootste storm verwachten wij in het Waddengebied.'

Zandzakken voor de deur hoeft dus niet, maar dat betekent niet dat er geen wind staat. 'Nee, die zandzakken heb je niet nodig. Maar het waait wel stevig, ook morgen overdag', aldus Snoek. 'We verwachten vannacht en morgenochtend vroeg de piek. Daarna neemt de wind maar langzaam af.'Volgens de meteoroloog merken we dat pas morgenavond. 'Overdag is het winderig, maar het woord 'storm' kunnen we dus niet in de mond nemen', zegt hij. Het wordt dus lekker weer voor de windsurfers? 'Jazeker, en je kunt ook lekker uitwaaien op het strand.' Een extra busje haarlak is zondag dus ook geen overbodige luxe? 'Nee, precies', lacht hij. 'Neem maar mee.'