FC Lisse in laatste minuten onderuit tegen Achilles '29

FC Lisse-speler Martin van Eeuwijk in actie (foto: Orange Pictures)

LISSE - FC Lisse is zaterdagavond in de tweede divisie met een nederlaag van het veld gestapt. Op bezoek bij Achilles '29 speelden de Lissenaren ruim een uur met een man meer, maar ging de ploeg wel met 2-1 onderuit.

De mannen van trainer Robbert de Ruiter kregen al na twee minuten de eerste tegentreffer om de oren. Niels Wouters mikte raak vanuit een hoekschop. Tien minuten later schoot Rowdy van der Putten de gelijkmaker binnen vanaf de penaltystip.



Aanleiding voor de strafschop was het neerhalen van Boyd Stevens door doelman Timo Plattel. Hij moest vertrekken met rood, waardoor FC Lisse met een man meer speelde.



Van Eeuwijk



Profiteren van die situatie lukte niet. Sterker: FC lisse moest een kwartier voor tijd ook verder met tien, nadat Martin van Eeuwijk zijn tweede gele kaart van de wedstrijd had gepakt. Uiteindelijk bepaalde Oulad Omar de score in het voordeel van Achilles '29.



Scoreverloop Achilles '29 - FC Lisse 2-1 (1-1): 1-0 Wouters, 1-1 Van der Putten (strafschop), 2-1 Omar