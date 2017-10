Trick or treat en huilen in het spookhuis bij Noordwijks Halloweenfeest

Foto: Omroep West

NOORDWIJK - Het is dinsdag Halloween: tijd om te griezelen! Voor veel mensen is het weekend ervoor hét moment om Halloween alvast te vieren. Zo ook in Noordwijk. De wijk Vinkeveld was daar zaterdagavond één grote horrorzone.





De wijkvereniging heeft routes uit door de wijk uitgezet, met spookhuizen, kerkhoven en veel versierde huizen. Kinderen kunnen aanbellen bij huizen waar een lichtje voor het raam staat om daar wat lekkers te halen. 'Ik vind heksen heel leuk', vertelt Aurora, die met een heksenhoed oploopt. Ze heeft al heel veel snoepjes opgehaald. 'Maar die man in die doodskist vind ik echt eng.'



Spookhuis



'Ik ga niet hoor, ik ga niet!' Een meisje blijft voor de ingang van het spookhuis staan. Toch maar niet naar binnen. Misschien een goede keuze, want een ander meisje komt er net huilend uit.



Onze verslaggever nam ook een kijkje in zo'n spookhuis. Hoe dat ging en welke gruwelen ze daar tegenkwam, zie je hieronder.







